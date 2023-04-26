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2 часа назад

McLaren обновит свой лучший серийный суперкар 720S

Никита Бородкин

McLaren обновит свой лучший серийный суперкар 720S. Как сообщает журнал Motor Authority, новая модель спортивного автомобиля получила название 750S.

McLaren обновит свой лучший серийный суперкар 720S
Фото: McLarenMcLaren

Отмечается, что суперкар не будет совершенно новым автомобилем. В него войдут около 30% новых или переработанных деталей, которые увеличат мощность авто, его управляемость и технологическую составляющую. Выпускать его будут в кузовах купе и «спайдер».

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В частности, в суперкар планируют устанавливать новую версию 4,0-литрового турбомотора V-8 M840T, мощность которого выросла с 710 л.с. до 740 л.с. Он отличается от прошлого двигателя усиленным наддувом, сдвоенными топливными насосами, более легкими поршнями и обновленной системой управления двигателем. По заявлениям McLaren, 750S будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,7 секунды. Максимальная заявленная скорость суперкара — 331 км/ч.

7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением с более короткими передаточными числами и ускоренным переключениями также позволяет сделать автомобиль быстрее. Еще одно новшество — сниженный вес. Инженерам удалось понизить массу суперкара на 29 килограмм, что также положительно влияет на динамку набора скорости.

Еще одно отличие — третье поколение подвески Proactive Chassis Control. Баланс управляемости немного скорректирован за счет того, что передние пружины стали на 3% мягче, а задние — на 4% жестче. Управление с гидроусилителем имеет более быстрый отклик. Настройка тормозов также переработана для лучшей производительности и управляемости. Кроме того, в 750S будет реализована новая технология Control Launcher — она позволяет водителям выбирать предпочтительные настройки аэродинамики, управляемости и трансмиссии одним нажатием кнопки.

Внешний вид тоже был немного переработан в сторону увеличения прижимной силы, однако в McLaren утверждают, что это было не главной задачей. В первую очередь инженеры стремились улучшить баланс автомобиля с помощью аэродинамических изменений.

750S поступит в продажу в конце этого года по стартовой цене более 330 тысяч долларов за купе и 352 тысяч долларов за версию в кузове «спайдер». Для заинтересованных в покупке дилеры уже сейчас открыли предзаказ.

Автоновости,McLaren,
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