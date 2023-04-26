McLaren обновит свой лучший серийный суперкар 720S. Как сообщает журнал Motor Authority, новая модель спортивного автомобиля получила название 750S.

Фото: McLaren McLaren

Отмечается, что суперкар не будет совершенно новым автомобилем. В него войдут около 30% новых или переработанных деталей, которые увеличат мощность авто, его управляемость и технологическую составляющую. Выпускать его будут в кузовах купе и «спайдер».

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В частности, в суперкар планируют устанавливать новую версию 4,0-литрового турбомотора V-8 M840T, мощность которого выросла с 710 л.с. до 740 л.с. Он отличается от прошлого двигателя усиленным наддувом, сдвоенными топливными насосами, более легкими поршнями и обновленной системой управления двигателем. По заявлениям McLaren, 750S будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,7 секунды. Максимальная заявленная скорость суперкара — 331 км/ч.

7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением с более короткими передаточными числами и ускоренным переключениями также позволяет сделать автомобиль быстрее. Еще одно новшество — сниженный вес. Инженерам удалось понизить массу суперкара на 29 килограмм, что также положительно влияет на динамку набора скорости.

Еще одно отличие — третье поколение подвески Proactive Chassis Control. Баланс управляемости немного скорректирован за счет того, что передние пружины стали на 3% мягче, а задние — на 4% жестче. Управление с гидроусилителем имеет более быстрый отклик. Настройка тормозов также переработана для лучшей производительности и управляемости. Кроме того, в 750S будет реализована новая технология Control Launcher — она позволяет водителям выбирать предпочтительные настройки аэродинамики, управляемости и трансмиссии одним нажатием кнопки.

Внешний вид тоже был немного переработан в сторону увеличения прижимной силы, однако в McLaren утверждают, что это было не главной задачей. В первую очередь инженеры стремились улучшить баланс автомобиля с помощью аэродинамических изменений.