Nio представила кроссовер ES6 второго поколения

Автомобиль нового поколения построен на электрической платформе NT2 и имеет пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Длина новинки составляет 4854 мм, ширина — 1995 мм, а высота — 1703 мм. Колесная база достигает 2915 мм. От машины первого поколения новый кроссовер отличается измененной формой крыльев, более крупными окнами и новой оптикой. В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и передние сиденья с функцией вибромассажа.