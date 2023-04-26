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В Китае представили кроссовер Nio ES6 второго поколения

Китайская компания Nio представила второе поколение своей популярной модели ES6. Об этом сообщает «Авторевю».

Nio представила кроссовер ES6 второго поколения
© Nio

Автомобиль нового поколения построен на электрической платформе NT2 и имеет пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Длина новинки составляет 4854 мм, ширина — 1995 мм, а высота — 1703 мм. Колесная база достигает 2915 мм. От машины первого поколения новый кроссовер отличается измененной формой крыльев, более крупными окнами и новой оптикой. В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и передние сиденья с функцией вибромассажа.

Nio

Кроссовер ES6 нового поколения оснащается электрической силовой установкой суммарной мощностью 490 л.с. Привод — полный. Питается кроссовер от тяговой батареи на 75 или 100 кВт.ч. Продажи новинки начнутся в августе 2023 года.

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