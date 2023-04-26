Кроссовер Tank 300 получит новую версию на рынке России

Компания Tank планирует представить в России новое исполнение модели Tank 300. Такой автомобиль будет предназначен для эксплуатации в городе.

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Менее внедорожная модификация Tank 300 должна появиться на рынке России уже в 2023 году. По предварительной информации, основным нововведением здесь станет система полного привода другого типа. Производитель изменил механизм жесткого подключения оси передних колес. Теперь в конструкции используется электромагнитная муфта, которая чаще всего применяется для кроссоверов.

На рынке Китая модель уже реализуется в обеих версиях. Модификацию, в которой используется муфта, представляют более подходящей для городской эксплуатации. Новинка предназначена для тех автомобилистов, которые привыкли к автоматической трансмиссии. Известно, что в оснащении здесь используется многодисковая муфта BorgWarner с электронным управлением.

Вывод в продажу новой модификации позволит бренду привлечь клиентов на рынке России. Производитель при разработке новой версии не отказался от привычных опций в автомобиле. Так, внедорожник все еще предлагается с набором блокировок. В качестве опции можно установить блокировку дифференциала на основной оси.

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