Компания Chery рассказала о заводе, на котором производятся гибридные автомобили марки, которые начиная с этого года начнут продаваться на российском рынке.

Завод Intelligent Connected Mega Factory расположен в городе Уху и занимает площадь 830 000 кв. м. Годовой объём выпуска - 300 тысяч автомобилей и 200 тысяч деталей. Предприятие оснащено передовым оборудованием. Например, в сварочном цехе используется одна из самых современных систем контроля качества произведенных автомобильных кузовов, которая реагирует на изменения до 0,1 мм.

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Здесь выпускают Tigoo 8 Pro e+, который появится на российском рынке в мае. Осенью в продажу поступит гибридный Tiggo 7 Pro e+, а в следующем году у нас дебютирует Arrizo 8 e+.