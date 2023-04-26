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38 минут назад

Chery назвала сроки выхода экономичных версий Tiggo 7 и Arrizo 8 в России

Российская Газетаиещё 2

Компания Chery рассказала о заводе, на котором производятся гибридные автомобили марки, которые начиная с этого года начнут продаваться на российском рынке.

Завод Intelligent Connected Mega Factory расположен в городе Уху и занимает площадь 830 000 кв. м. Годовой объём выпуска - 300 тысяч автомобилей и 200 тысяч деталей. Предприятие оснащено передовым оборудованием. Например, в сварочном цехе используется одна из самых современных систем контроля качества произведенных автомобильных кузовов, которая реагирует на изменения до 0,1 мм.

www.autohome.com.cn

Здесь выпускают Tigoo 8 Pro e+, который появится на российском рынке в мае. Осенью в продажу поступит гибридный Tiggo 7 Pro e+, а в следующем году у нас дебютирует Arrizo 8 e+.

Ранее в компании говорили о седане для России, но то, что он будет представлен ещё и с гибридной трансмиссией, является новостью. Продажи "обычного" Arrizo 8 стартуют летом 2023 года.

Автоновости,Видео,Chery,
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