Эксперты назвали недостатки японских автомобилей с пробегом

Каждая вторая подержанная иномарка, которая сегодня ввозится в Россию, - это "японка". Традиционно автомобили из Страны восходящего солнца пользуются особой любовью у россиян прежде всего благодаря своей надежности, однако есть в них и некоторые недостатки.

"Бэушки" пошли на обгон

В условиях ограниченного ассортимента новых авто и сокращения предложений ликвидных машин на вторичном рынке всё большую популярность у россиян получают подержанные иномарки, ввезенные из-за границы. По данным агентства "Автостат", за первый квартал 2023-го в нашу страну было ввезено 106,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что означает рост почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Импорт новых иномарок в отчетный период вырос вдвое и составил 86,5 тыс. единиц.

Таким образом, "бэушек" в Россию ввозится даже больше, чем новых иномарок, несмотря на легализацию параллельного импорта и продолжающийся дефицит новых машин. При этом порядка половины автомобилей с пробегом поставляется из Японии, которая в рамках санкций может полностью запретить экспорт подержанных машин в нашу страну.

По словам директора "Авилон. Автомобили с пробегом" Николая Баскакова, нет ничего удивительного в том, что объем импорта новых иномарок меньше ввозимых автомобилей с пробегом: ключевую роль в данном случае играет стоимость, которая формируется из таможенных платежей, - для новых автомобилей они очень высокие. В любом случае цена авто с пробегом ниже стоимости нового, что и объясняет большую популярность "бэушек".

Не для продажи в России

ТАСС/ Михаил Джапаридзе

В целом вторичный авторынок, по данным "Автостата", в январе-марте 2023 года увеличился на 10% и составил 497,6 тыс. машин, в то время как продажи новых автомобилей упали на 35% до 171,3 тыс. штук. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются такие автомобили с пробегом, как Ford Focus, Lada 114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla из российского автопарка, а не привезенные из-за рубежа подержанные иномарки, хотя на них приходится уже порядка 20% всех продаж.

Как отмечает гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, импорт автомобилей с пробегом позволяет частично удовлетворять потребности российских покупателей в условиях сохраняющегося дефицита новых иномарок и высоких цен на них. При этом спрос на привозные "бэушки" ограничен из-за того, что многие из них не адаптированы к условиям эксплуатации в России. Например, оптику на японских машинах с правым рулем нужно будет регулировать, а также есть ряд моделей, которые в самой Японии эксплуатируются только в южных регионах и не оснащены пакетом зимних опций. В иномарках их российского автопарка таких проблем нет.