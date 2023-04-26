130-летний автомобиль успешно прошел техосмотр с первого раза
Самый старый автомобиль Германии успешно прошел процедуру техосмотра.
Специалисты обследовали техническое состояние Benz Victoria 1894 года, который внешне напоминает карету. Машину, принадлежащую местному музею, можно эксплуатировать на дорогах общего пользования в дневное время суток. Кроме того, у водителя должен быть при себе ручной указатель поворотов, похожий на строительный шпатель. В процессе ТО у машины не обнаружили неисправностей.
130-летний Benz Victoria принадлежит музею немецкого города Айнбек. Сотрудники учреждения утверждают, что модель является самым старым автомобилем Германии. Машина оборудована трехлитровым одноцилиндровым мотором мощностью шесть лошадиных сил. Максимальная скорость -- 30 километров в час.
В процессе техосмотра у машины не обнаружили технических неисправностей. Все, что сделали инженеры – залили топливо и убрали слой пыли. В результате ТО автомобилю разрешили в течение двух лет выезжать на дороги общего пользования.
В августе прошлого года на торги выставили самый старый дом на колесах в мире. За Ford Model T Motor Caravan 1914 года в ходе аукциона собирались выручить до 30 000 фунтов стерлингов.