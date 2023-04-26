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130-летний автомобиль успешно прошел техосмотр с первого раза

Самый старый автомобиль Германии успешно прошел процедуру техосмотра.

130-летний автомобиль успешно прошел техосмотр с первого раза
© © Wikimedia

Специалисты обследовали техническое состояние Benz Victoria 1894 года, который внешне напоминает карету. Машину, принадлежащую местному музею, можно эксплуатировать на дорогах общего пользования в дневное время суток. Кроме того, у водителя должен быть при себе ручной указатель поворотов, похожий на строительный шпатель. В процессе ТО у машины не обнаружили неисправностей.

130-летний Benz Victoria принадлежит музею немецкого города Айнбек. Сотрудники учреждения утверждают, что модель является самым старым автомобилем Германии. Машина оборудована трехлитровым одноцилиндровым мотором мощностью шесть лошадиных сил. Максимальная скорость -- 30 километров в час.

В процессе техосмотра у машины не обнаружили технических неисправностей. Все, что сделали инженеры – залили топливо и убрали слой пыли. В результате ТО автомобилю разрешили в течение двух лет выезжать на дороги общего пользования.

В августе прошлого года на торги выставили самый старый дом на колесах в мире. За Ford Model T Motor Caravan 1914 года в ходе аукциона собирались выручить до 30 000 фунтов стерлингов.

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