130-летний автомобиль успешно прошел техосмотр с первого раза

Самый старый автомобиль Германии успешно прошел процедуру техосмотра.

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Специалисты обследовали техническое состояние Benz Victoria 1894 года, который внешне напоминает карету. Машину, принадлежащую местному музею, можно эксплуатировать на дорогах общего пользования в дневное время суток. Кроме того, у водителя должен быть при себе ручной указатель поворотов, похожий на строительный шпатель. В процессе ТО у машины не обнаружили неисправностей.

130-летний Benz Victoria принадлежит музею немецкого города Айнбек. Сотрудники учреждения утверждают, что модель является самым старым автомобилем Германии. Машина оборудована трехлитровым одноцилиндровым мотором мощностью шесть лошадиных сил. Максимальная скорость -- 30 километров в час.

В процессе техосмотра у машины не обнаружили технических неисправностей. Все, что сделали инженеры – залили топливо и убрали слой пыли. В результате ТО автомобилю разрешили в течение двух лет выезжать на дороги общего пользования.