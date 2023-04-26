Число автоматических камер ГИБДД на дорогах России выросло до 27 тысяч

Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме на российских дорогах, составило 27 тыс. ед., сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России по итогам 2022 года. Из них 23,8 тыс. комплексов — стационарные, а 3,2 тыс. — передвижные.

Если в 2011 году количество комплексов фотовидеофиксации составляло 5,1 тыс. ед., то к 2016 году выросло более чем в два раза — до 11,1 тыс. ед. Уже к 2020 году количество камер увеличилось до 21,4 тыс. ед. В 2021 году на дорогах было уже 23,1 тыс. комплексов, а по итогам 2022 года их количество составило 27 тыс. ед.