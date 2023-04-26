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Количество автоматических камер ГИБДД в России увеличилось до 27 тыс. ед.

Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме на российских дорогах, составило 27 тыс. ед., сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России по итогам 2022 года. Из них 23,8 тыс. комплексов — стационарные, а 3,2 тыс. — передвижные.

Число автоматических камер ГИБДД на дорогах России выросло до 27 тысяч
©  РИА Новости / Максим Блинов

Если в 2011 году количество комплексов фотовидеофиксации составляло 5,1 тыс. ед., то к 2016 году выросло более чем в два раза — до 11,1 тыс. ед. Уже к 2020 году количество камер увеличилось до 21,4 тыс. ед. В 2021 году на дорогах было уже 23,1 тыс. комплексов, а по итогам 2022 года их количество составило 27 тыс. ед.

Большая часть (90%, или 183,6 млн) правонарушений, которые учитывает Госавтоинспекция, выявлены в ходе эксплуатации комплексов фотовидеофиксации, рассказали в Научном центре БДД МВД России.

«С увеличением с 2011 года на 429% количества комплексов ФВФ отмечается рост количества выявленных с их использованием административных правонарушений на 1033%. Общее количество ДТП за тот же период сократилось на 36,6%, а число погибших – на 49,3%», — подсчитали аналитики.

В Подмосковье на дорогах установили 400 новых стационарных камер, сообщала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на областной Минтранс. До 1 июня планируется установить еще 200 комплексов видеофиксации, их общее количество увеличится до 1,8 тыс. штук.

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