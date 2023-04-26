Mercedes дали возможность выкупить завод в Подмосковье

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о наличии у немецкого Mercedes-Benz, продавшего дилеру «Автодом» свой завод в Подмосковье, опциона на обратный выкуп в течение шести лет. Об этом пишет агентство «Прайм».
По его словам, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. «Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда.
Сделка включает в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.
Мантуров накануне заявил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон».
По его словам, сделка находится на последней стадии. Затем ожидается работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство, уточнил Мантуров.
До этого агентство писало, что за год российским дилерам удалось наладить поставки в страну свыше 20 моделей машин, которых еще не было в России.