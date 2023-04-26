Mercedes дали возможность выкупить завод в Подмосковье

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о наличии у немецкого Mercedes-Benz, продавшего дилеру «Автодом» свой завод в Подмосковье, опциона на обратный выкуп в течение шести лет. Об этом пишет агентство «Прайм».

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По его словам, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. «Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда.

Сделка включает в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.

Мантуров накануне заявил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон».

По его словам, сделка находится на последней стадии. Затем ожидается работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство, уточнил Мантуров.