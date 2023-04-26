Skoda анонсировала 6 электрокаров

Компания Skoda рассказала о планах по расширению линейки моделей электрокаров. Наступление готовится по всем основным сегментам.

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Самая близкая премьера - в компактном сегменте: преемник Skoda Karoq, который получит имя Elroq. Его длина составит 4,5 метра, в марке модель характеризуют как идеальный семейный авто с просторным и очень практичным салоном.

В 2025 году выйдет электрокар категории Small длиной примерно 4,1 метра и ценником 25 тысяч евро. Скорее всего, это будет вариацией на тему Volkswagen ID.2all.

Также в 2025 году появятся обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe, которые пройдут через "комплексную модернизацию", которое подразумевает следование новому стилю марки Modern Solid, продемонстрированному на примере концепта Vision 7S.

Вместительный электрический универсал длиной 4,7 метра запланирован на 2026 год. На него возлагают особые надежды, так как он перенесёт в электрическую эпоху достоинства самого успешного кузова Skoda. Описывается как идеальный авто для семьи и бизнеса. Также в 2026-м Skoda презентует серийную версию концепта Vision 7S - он станет самым большим электромобилем марки (4,9 метра) с огромным салоном.

Пресс-служба Skoda

Расширение линейки электрокаров - не повод отказываться от ДВС, считают в Skoda. В компании заявили, что модели с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему играют ключевую роль в продуктовой линейке. Поэтому "Шкода" нацелена на дальнейшую модернизацию существующих ДВС и ведёт разработку семейства двигателей EA211 от Volkswagen. Такой подход, считает чешский автопроизводитель, оправдан, так как становление электрического авторынка в мире происходит с разной скоростью.