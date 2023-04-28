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Внешность новой «пятерки» BMW рассекречена до премьеры

Рассекречена внешность седана BMW 5 серии нового поколения.

Внешность новой «пятерки» BMW рассекречена до премьеры
© Motor.ru

Седан получит дизайнерские решения в духе старшей «семерки», но останется узнаваемым. Точно так же будет выглядеть электрический i5, который выйдет в начальной версии i5 eDrive40 и полноприводной i5 M60 xDrive. Новые «пятерки» получат модернизированную адаптивную подвеску и научаться менять полосу по взгляду в боковое зеркало. Модель дебютирует в мае текущего года и выйдет на рынок осенью.

Премьера нового BMW 5 серии назначена на 24 мая. Одновременно с бензиновыми и дизельными версиями будут представлены два электрокара — начальный i5 eDrive40 и полноприводный i5 M60 xDrive. Всем им достанется модернизированное адаптивные шасси с иным алгоритмом расчета сил демпфирования и ассистент движения по магистралям Highway Assistant, которым можно управлять взглядом.

Внешность новой «пятерки» до сегодняшнего дня оставалась загадкой. Чтобы сохранить интригу, на всех официальных снимках она появлялась исключительно в камуфляже. Но благодаря сайту Autogaleria теперь новинку можно увидеть без скрывающей её истинных форм пленки, пусть и не в самом удачном ракурсе. На единственной фотографии хорошо заметны фонари в стиле «семерки» G70, дверные ручки под «обратный хват» и проходящее над ними «плечевое» ребро.

Старт производства BMW 5 Series восьмого поколения намечен на лето этого года. Рыночный дебют — на октябрь. Помимо электрических i5 и мягких гибридов с бензиновыми и дизельными двигателями, в семейство войдут заряжаемые гибриды 530e и 550e. Флагманом семейства, по крайней мере до выхода новой M5, будет модификация M560e xDrive.

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