Новые Renault Master выставили на продажу по цене от 4,3 млн рублей

В разных городах России автодилеры предлагают приобрести новые фургоны Renault Master из Европы, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже машин 2023 года выпуска появились в классифайдах.

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Дилер из Воронежа просит 4,7 млн рублей за автомобиль с 2,3-литровым дизелем мощностью 136 л.с. и механической трансмиссией. В оснащение машины входит ABS, система стабилизации, боковые зеркала с электрорегулировками и подогревом, сдвоенное пассажирское сиденье и датчики парковки. Грузоподъемность фургона – 1427 кг.