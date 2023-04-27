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Новая Lada Vesta: будет четыре комплектации. Скоро старт продаж

Продажи Lada Vesta NG, по информации одного из дилеров марки, начнутся в ближайшие недели. Модель будет представлена в четырёх комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Новая Lada Vesta будет продаваться в четырех комплектациях
© Юрий Зубко/ РГ

Подробности о составе каждой пока не разглашаются, но есть несколько скриншотов с особенностями новинки: скрытая выхлопная система, антенна типа "акулий плавник", датчики парковки в цвет кузова, анатомические сиденья, новые материалы отделки салона и комбинации их цветов.

На данный момент известно, что в топовой версии Techno Lada Vesta NG оснащена мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro 10.4" и цифровой комбинацией приборов 10.25". Авто в такой комплектации может добраться до дилеров только к концу 2023 года.

Lada Vesta NG будет представлена преимущественно с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с., так как выпуск 16-клапанных моторов на 106 сил возобновился в этом месяце. В будущем у модели появятся версии со 122-сильным двигателем и вариатором.

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