Сhevrolet отправляет в отставку свой первый электромобиль

Компания Chevrolet прекратит производство электрокара Bolt в 2023 году.

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Первый в истории марки электромобиль отправляется в отставку — об этом General Motors объявил в ходе конференции, посвященной результатам деятельности концерна в первом квартале этого года. Chevrolet Bolt, который выпускался с 2016-го, безуспешно пытался конкурировать с Tesla Model 3 на рынке США, и теперь его жизненный цикл подходит к концу.

Chevrolet Bolt первого поколения (2016-2021)

Bolt, хэтчбек с 200-сильным электромотором и батареей емкостью 60 киловатт-часов, появился на американском рынке в 2016 году с базовой ценой в 36,6 тысячи долларов и стремился стать массовым. В Chevrolet верили, что доступный электрокар необходим бренду, даже несмотря на то, что с продажи каждого экземпляра автопроизводитель терял от восьми до десяти тысяч долларов. Однако электрокары Tesla казались американцам привлекательнее, и по объемам продаж Bolt уступал Tesla Model 3.

В 2021-м году Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией с приставкой EUV (Electric Utility Vehicle). Емкость батареи к тому моменту возросла до 65 киловатт-часов, а запас хода увеличился с изначальных 370 километров до 416 километров (у кросс-версии он составлял 402 километра). Bolt EUV отличился тем, что стал первым электрокаром Chevrolet, получившим передовой автопилот Super Cruise второго уровня автономности, прежде доступный только для моделей Cadillac.

В начале 2023 года Bolt EV/Bolt EUV установил новый квартальный рекорд продаж за все время присутствия модели на рынке: 19,7 тысячи единиц. Спрос на электрокар возрос во многом благодаря федеральным налоговым льготам в размере 7,5 тысячи долларов.

Производство Bolt EV/Bolt EUV завершится в конце этого года.