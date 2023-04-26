Exeed рассекретил электрокроссовер Exlantix E0Y, который ждут в России

Компания Exeed представила на Шанхайском автосалоне новый электрический кроссовер E0Y.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новинка, которая войдет в линейку марки под названием Exlantix, в следующем году может добраться до российского рынка. Пятиметровый электрокар, построенный на модульной платформе E0X, получил спортивный дизайн кузова, минималистичный интерьер и новые аккумуляторы, которые позволят довести максимальный запас хода до 700 километров.

Внешне Exlantix E0Y выделяется спортивным силуэтом и светодиодной оптикой, проходящей вдоль передней части электрокара. В списке опций кроссовера присутствует цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачкрином, а также функция голосового управления.

Топовые версии модели дополнят четырьмя поворотными креслами, аудиокомплексом с функцией активного шумоподавления и 23 динамиками, системой автономного вождения 3 уровня и функцией автоматической парковки.

В движение Exeed E0Y будут приводить два электромотора, суммарная отдача которых составит 480 лошадиных сил. До «сотни» кроссовер сможет разгоняться примерно за три секунды.

Специально для модели китайская компания разработала новую батарею, которая позволит электрокару проезжать без подзарядки более 700 километров. Кроме того, новинка получила пневматическую подвеску с непрерывным контролем демпфирования.

Ожидается, что в России Exeed E0Y появится в 2024 году. Китайская компания уже подтвердила соответствующие планы.