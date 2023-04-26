Кроссовер Exeed Exlantix E0Y появится в России в 2024 году

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Chery бренд Exeed в 2024 году представит на российском рынке кроссовер Exlantix E0Y, сообщается в релизе Exeed, поступившем в «Газету.Ru». Дебют автомобиля состоялся на Шанхайском автосалоне вместе с седаном Exlantix E03.

© Exeed

И тот, и другой автомобили построены на новой электрической платформе китайской марки с заводским индексом E0X. Длина кроссовера составит около 5 м, ширина — около 2 м. Автомобиль получит силовую установку из двух электромоторов суммарной мощностью 480 л.с. Заявленный запас хода для Exlantix E0Y — более 700 км. Планируется, что автомобиль получит батарею повышенной емкости марки Ningde.

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Кроме того, для кроссовера предусмотрена пневматическая подвеска с непрерывным контролем степени демпфирования. Также предполагается, что он может получить аудиосистему с 23 динамиками, четыре поворотных кресла и систему автономного вождения третьего уровня с автопарковкой.

Ранее стало известно, что в мае на китайский рынок выйдет обновленный кроссовер Lincoln Adventurer.

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Chery бренд Exeed в 2024 году представит на российском рынке кроссовер Exlantix E0Y, сообщается в релизе Exeed, поступившем в «Газету.Ru». Дебют автомобиля состоялся на Шанхайском автосалоне вместе с седаном Exlantix E03.

И тот, и другой автомобили построены на новой электрической платформе китайской марки с заводским индексом E0X. Длина кроссовера составит около 5 м, ширина — около 2 м. Автомобиль получит силовую установку из двух электромоторов суммарной мощностью 480 л.с. Заявленный запас хода для Exlantix E0Y — более 700 км. Планируется, что автомобиль получит батарею повышенной емкости марки Ningde.

Кроме того, для кроссовера предусмотрена пневматическая подвеска с непрерывным контролем степени демпфирования. Также предполагается, что он может получить аудиосистему с 23 динамиками, четыре поворотных кресла и систему автономного вождения третьего уровня с автопарковкой.