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Движение ограничат на участках Новоорловской улицы с 29 апреля по 30 августа

На участках ул. Новоорловская с 29 апреля по 30 августа в связи с проведением строительных работ будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение ограничат на участках Новоорловской улицы с 29 апреля по 30 августа
© АГН Москва

«С 29 апреля до 30 августа для проезда будут недоступны две полосы на участках ул. Новоорловская. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.

Указывается, что на участках ул. Новоорловская в районе д. 12 и д. 6 перекроют по две полосы. Движение транспорта при этом сохранится по двум полосам в каждом направлении благодаря устройству временных уширений и временному запрету парковки.

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