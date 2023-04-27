Китайцы начали производить мотоциклы с коляской, похожие на "Урал"

Китайская компания Shineray Group представила на местном рынке новинку – мотоцикл с коляской, внешне напоминающий российский Урал Gear-Up от Ирбитского мотозавода. Модель получила название Xinyuan Tornado 520.

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Как и у "Урала", передняя светотехника состоит из универсальных круглых элементов, а колесные диски спицевые, а не на литых дисках. Кроме того, элементы несущей рамы выставлены напоказ, а стиль мотоцикла навеян тематикой милитари.

Подвески также напоминают Gear-Up: спереди – рычажная вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами, сзади – рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами.

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Размеры Tornado 520 составляют 2290 мм в длину, 1640 мм в ширину и 1170 мм в высоту, а колесная база равна 1520 мм. Этот мотоцикл имеет высокий дорожный просвет в 180 мм, что позволит ему быть довольно эффективным на бездорожье.

Мощный бензиновый двигатель рабочим объёмом 500 кубических сантиметров развивает 54 л.с. и 51 Нм крутящего момента. Пятиступенчатая коробка передач имеет заднюю передачу, а максимальная скорость Tornado 520 составляет 110 км/ч. При этом расход топлива остается на уровне 4,5 л/100 км.

Carakoom