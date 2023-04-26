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Названа стоимость Lada Granta с 16-клапанным двигателем

В дилерских центрах доступны автомобили в кузовах седан, лифтбек и Cross-универсал, оборудованные 106-сильным мотором. В списке оснащения значится подогрев сидений, кондиционер и подушки безопасности. При этом в продаже остается базовая модификация «бюджетника», оснащенная восьмиклапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил. Такую машину можно приобрести за 678 300 рублей.

Названа стоимость Lada Granta с 16-клапанным двигателем
© motor.ru

Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с 16-клапанным двигателем начинается от 865 500 рублей. За эту сумму можно приобрести седан в комплектации Comfort. В ее оснащение входят две подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема.

106-сильная Гранта комплектуется только пятиступенчатой «механикой». До сотни модель с такой силовой установкой ускоряется за 10,5 секунды. Максимальная скорость -- 184 километра в час. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров пробега.

Накануне стало известно, что концерн АвтоВАЗ установит для дилеров максимально допустимые цены на собственный модельный ряд. С автосалонами, которые будут делать наценку, могут расторгнуть контракты.

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