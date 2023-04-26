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Volkswagen выплатит уволенным россиянам по 8-10 окладов

«Профсоюз АСМ Фольксваген» сообщает, что автомобильный концерн Volkswagen выплатит до десяти окладов тем сотрудникам из России, которые будут уволены по инициативе компании. Об этом пишет «Autonews».

Такое изменение было внесено в коллективный договор компании. Уточняется, что выплаты будут зависеть от стажа работы сотрудника – работающие до пяти лет получат восемь месячных окладов, от пяти до десяти лет – девять окладов, а уволенные со стажем более десяти лет получат до десяти месячных окладов.

Новые условия будут действовать в течение года с момента перехода российских активов Volkswagen к новому владельцу. При этом компенсация не будет выплачиваться, если увольнение произойдёт по инициативе сотрудника или дисциплинарного взыскания.

Ранее стало известно, что входящий в концерн Volkswagen Group бренд Porsche не вернется в Россию еще минимум пять лет.

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