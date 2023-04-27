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52 минуты назад

Представлен обновленный Chery Tiggo 2 Pro для экспортных рынков

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Новинка дебютировала в Мексике — стране, на рынок которой Chery вышла только год назад. В Китае модель носит индекс Tiggo 3X, а приставка Pro указывает на свежую версию с осовремененным дизайном экстерьера и интерьера. Продажи в Мексике начнутся летом, цены пока не объявлены. Однако уже известно наверняка, что стоить новинка будет сравнительно недорого.

Представлен недорогой кроссовер Chery для экспортных рынков
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно официальному мексиканскому сайту Chery (там марка носит название Chirey), Tiggo 2 Pro будет поставляться с трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,0 литра мощностью 101 лошадиная сила в связке с вариатором. Привод только передний.

Внешне Tiggo 2 Pro больше напоминает знакомый россиянам Omoda C5 с его безрамочной радиаторной решеткой, объединенной с узкими дневными ходовыми огнями с «пиксельным» дизайном. Кстати, в Мексике суббренд Omoda тоже присутствует.

У Tiggo 2 Pro имеются глянцевые накладки на колесные арки, черная окантовка основных блоков передней оптики, сплошной задний фонарь и разнесенные по краям заднего бампера отверстия для парубков выхлопной системы. Довершают «спортивный» образ декоративные пластиковые накладки на задних арках. На выбор предлагаются диски на 16 или 17 дюймов.

Motor.ru
Motor.ru

В салоне — аналоговые шкалы приборов либо семидюймовая цифровая панель приборов (в зависимости от комплектации) и мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма. Заявлены четыре подушки безопасности, климат-контроль и камера заднего вида.

В России в свое время продавался дорестайлинговый Chery Tiggo 2, но особым спросом бюджетный «китаец» тогда не пользовался. В 2020-м ходили слухи о появлении на российском рынке обновленного Tiggo 2 Pro, и модель даже получила Одобрение типа транспортного средства, но от этого плана Chery впоследствии отказалась. На сегодняшний день кроссовером начального уровня выступает Tiggo 4 / 4 Pro, цены на который начинаются от 1,75 миллиона рублей (Pro-версия стоит от 1,79 миллиона).

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