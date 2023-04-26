Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первый квартал нынешнего года на российском рынке продали 71 200 легковых машин, оборудованных классической автоматической коробкой передач, вариатором или «роботом». Результат оказался на 59 процентов хуже показателей за аналогичный период прошлого года. При этом даже такую покупательскую активность можно считать положительной динамикой.

Сегодня подавляющее большинство автомобилей с автоматическими трансмиссиями представлены моделями китайских брендов, которые в большинстве случаев доступны в России исключительно в двухпедальных модификациях. Лидерами рейтинга являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Atlas Pro.

Ближе всех к автомобилям из КНР подобрался Kia Sportage, который за первые три месяца нынешнего года разошелся тиражом в 1200 экземпляров. Китайским брендам удалось существенно нарастить аудиторию, в первую очередь, из-за отсутствия конкуренции со стороны других мировых автопроизводителей. Наибольший прирост продемонстрировал Geely Coolray, продажи которого выросли в 3,5 раза.