$81.63+0.0890.14+0.11

Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первый квартал нынешнего года на российском рынке продали 71 200 легковых машин, оборудованных классической автоматической коробкой передач, вариатором или «роботом». Результат оказался на 59 процентов хуже показателей за аналогичный период прошлого года. При этом даже такую покупательскую активность можно считать положительной динамикой.

Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России
© Motor.ru

Сегодня подавляющее большинство автомобилей с автоматическими трансмиссиями представлены моделями китайских брендов, которые в большинстве случаев доступны в России исключительно в двухпедальных модификациях. Лидерами рейтинга являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Atlas Pro.

Ближе всех к автомобилям из КНР подобрался Kia Sportage, который за первые три месяца нынешнего года разошелся тиражом в 1200 экземпляров. Китайским брендам удалось существенно нарастить аудиторию, в первую очередь, из-за отсутствия конкуренции со стороны других мировых автопроизводителей. Наибольший прирост продемонстрировал Geely Coolray, продажи которого выросли в 3,5 раза.

В конце января эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2022 года. Безоговорочными лидерами стали китайские компании, которые почти вдвое обогнали ближайших конкурентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий