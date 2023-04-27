Рынок грузоперевозок Европы заполняется электротягачами Mercedes

В России пока продолжают эксплуатировать топливные модели немецких грузовиков.

© Max-cars.ru

«Мы проектируем Mercedes eActros LongHaul так, чтобы срок его службы был таким же, как у обычного Actros для магистральных перевозок», – Стина Фагерман, возглавляющая отдел маркетинга, продаж и обслуживания грузового подразделения Mercedes.

Видео дня

Европейские перевозчики активно интересуются электрическими магистральными грузовиками от Daimler. Очередная компания взяла на тестовые выезды тягач Mercedes eActros LongHaul. Серийно эту модель намерены производить только с 2024 года. Но уже сейчас машина способна проезжать на одном заряде около 500 километров.

Это уже не первая европейская компания, тестирующая работу с электрическим грузовиком. Пока в России активно закупают грузовые запчасти Мерседес на топливные модели, в Европе скоро будут так же активно закупать запчасти для электрогрузовиков. А основной расход в этом случае – батарея. Даже на легковушку она стоит дорого, а во сколько обойдется ее замена на грузовике можно только гадать.

При этом представители Mercedes утверждают, что пробег eActros будет сопоставим с пробегом топливного Actros. Якобы ожидается, что за время эксплуатации в рамках средних пробегов крупных ремонтов не будет. Конечно, создатели электрических грузовиков не учитывают, что в РФ часто Actros ездит даже больше, чем в него закладывают производители, за счет частых ремонтов. Позволить себе ремонт электрического грузовика после выхода его срока службы может позволить себе далеко не каждая компания.

Европейский бизнес, судя по последнему заявлению, этот факт особо не беспокоит. Очередная компания заявляет, что готова купить 100 электрических тягачей Mercedes сразу после запуска серийного производства. А значит, первые тесты уже показали, что это может быть коммерчески выгодным решением.

Хотя нельзя исключать маркетинговый ход. Дело в том, что жители Европы внимательно относятся ко всем экологическим движениям. А значит, если компания активно демонстрирует переход к технологиям, которые считаются экологичными в обществе, она получает клиентов только за счет маркетинга. Вероятно, в такой публичной закупке электрических грузовиков может быть доля маркетинга.