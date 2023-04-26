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Honda рассказала о своих планах на будущее

Японский автоконцерн Honda опубликовал бизнес-брифинг на 2023 год, в котором компания рассказала о своих планах на будущее. Об этом сообщает SlashGear.

Honda рассказала о своих планах на будущее
© globallookpress.com

Согласно брифингу, новые электромобили компании впервые будут использовать программную платформу E&E (Electric and Electronic). Эта платформа создана с упором на программное обеспечение и пользовательский опыт. В Honda полагают, что регулярные обновления программного обеспечения E&E позволят повышать комфорт и безопасность автомобилей в течение всего срока эксплуатации.

Кроме того, Honda занимается разработкой новых функций, ориентированных на автоматическую помощь водителю. Среди них автопилот и помощь при вождении. Также концерн собирается улучшить домашние зарядные станции SmartCharge.

Ранее Honda также анонсировала выход двух электромобилей на специальной платформе в 2025 году.

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