Президент Южной Кореи призвал Илона Маска построить завод Tesla в стране

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль встретился владельцем компании Tesla Илоном Маском и призвал его инвестировать в производство на юге Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

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Встреча состоялась в Вашингтоне в среду в рамках государственного визита президента по инициативе предпринимателя, указали в администрации. Юн Сок Ёль призвал Маска построить завод компании Tesla в Республике Корея. "Если Tesla решит инвестировать, мы предоставим поддержку в вопросах размещения, рабочей силы и налогообложения", - привели в администрации слова президента. По мнению Юн Сок Ёля, Южная Корея отличается робототехникой мирового уровня и "рабочей силой высокого класса".

Американский предприниматель ответил, что Южная Корея остается в числе перспективных кандидатов для строительства завода. Маск также сказал, что планирует посетить эту страну. Помимо производства электрокаров, Юн Сок Ёль выразил надежду на углубление сотрудничества между южнокорейскими компаниями космической отрасли и SpaceX, которой владеет Илон Маск.