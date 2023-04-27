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2 часа назад

«Известия»: владельцев электросамокатов обяжут ставить их на учет

Ura.Ru

Депутаты Госдумы России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», предусматривающие обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). К таковым относятся электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколесы и сегвеи.

«Известия»: владельцев электросамокатов обяжут ставить их на учет
Фото: ТАССТАСС

«Владелец СИМ должен будет поставить его на учет в течение 10 дней после покупки с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Это произойдет в онлайн-режиме, без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции», — говорится в поправках, содержание которых приводят «Известия».

После регистрации СИМ необходимым станет размещение на нем государственного регистрационного знака, соответствующего действующим стандартам. Владельцам СИМ, не допускающих установку регистрационного знака, будет запрещено их использование на дорогах общего пользования и пешеходных зонах, сообщили в издании.

Ранее URA.RU рассказало о том, как правильно ездить на электросамокатах с учетом новых поправок в законодательстве. Согласно новым правилам, электросамокаты и подобные им СИМ признаны транспортными средствами. Теперь скорость таких самокатов не должна превышать 25 км/ч, а также на них нельзя ездить по автомагистралям.

Автоновости,ГИБДД,
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