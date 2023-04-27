Автоэксперт перечислил шесть необходимых для водителей аксессуаров

Встроенные возможности автомобиля имеют большое значение для комфорта водителя. Однако есть некоторые гаджеты, которые помогут сделать процесс вождения безопаснее или даже продлить срок службы отдельных деталей авто. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

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По мнению эксперта, важны не только гаджеты, которые человек может докупить к машине, но и те функции, которые есть в автомобиле изначально.

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— В первую очередь машина должна соответствовать задачам. Если вы ездите по городу один, то вам точно не нужен третий ряд сидений, хотя те, кто занимается перевозкой людей, со мной не согласятся. Полезно голосовое управление, оно позволяет пользоваться аудиосистемой, климат-контролем и другими подобными опциями, не отрывая рук и глаз от дороги. Кожаные кресла — полезная опция, особенно для тех, у кого есть дети. В противном случае салон придется убирать после каждой поездки, — рассказал эксперт.

После покупки машины ее можно дооснастить необходимым оборудованием, отметил собеседник «ВМ». Например, вне зависимости от комплектации в автомобиль можно добавить парктроники и камеру заднего вида — это повысит безопасность.

Среди дополнительных автомобильных гаджетов один из самых важных — держатель для телефона, отметил Бахарев. При этом наиболее удачная его конструкция — магнит, который притягивается к другому магниту на смартфоне.

— Магнит легко крепить, и для него не нужно много места. На него можно поместить не только телефон, но и, например, рацию. Их можно крепить не только на дефлекторы, но и на приборную панель. С дефлекторами есть определенная проблема: каждый раз, когда вы снимаете телефон, вы прилагаете усилие, и рано или поздно часть дефлектора вылезет вместе с устройством, — рассказал специалист.

Не предусмотренные конструкцией машины гаджеты лучше не использовать, уверен собеседник «ВМ». Все электрические гаджеты требуют подключения к энергосистеме машины через прикуриватель, и это может иметь негативные последствия для машины или прибора. В идеале прикуриватель должен использоваться только для зарядки телефона, подчеркнул эксперт.

Некоторые гаджеты можно подключать к прикуривателю, но делать это важно с осторожностью, предупредил специалист.

— Конечно, можно подключить к прикуривателю автомобильный пылесос, но он должен соответствовать бортовой сети по напряжению, поэтому не стоит выбирать слишком мощное устройство. Но практика показывает, что обычно пылесос после покупки просто лежит в багажнике, — отметил Бахарев.