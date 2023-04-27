Инсценировщиков ДТП приговорили к лишению свободы на сроки до 19 лет

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор участникам преступного сообщества «Вертолетовские», сообщает УМВД России по Кемеровской области.

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Лидером преступного сообщества являлся 36-летний житель Новокузнецка, начальник охраны одного из местных предпринимателей. Он сплотил вокруг себя охранников торговых баз, кафе и ночного клуба. Как рассказали в полиции, они совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, а также пропагандировали арестантский уклад среди молодежи, привлекая новых участников. Банда собиралась в одном из кафе на территории «Вертолетной площадки» (отсюда и закрепилось ее название).

Установлено, что часть банды занималась инсценировкой ДТП для получения страховых выплат, а вторая – вымогательствами. Зачастую участники банды для вымогательств использовали незарегистрированное оружие.

В одном из случаев местные жители передали «Вертолетовским» более 110 тыс. рублей в качестве компенсации за «неправильное поведение». Другого жителя Новокузнецка преступники избили и записали на видео его признание о причастности к наркоторговле, пообещав распространить запись. В итоге потерпевший отдал им деньги, взятые в кредит, и свой автомобиль (сумма ущерба составила 720 тыс. рублей).