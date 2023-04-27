МВД отмечает резкий рост автоаварий за Уралом

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России проанализировал рост ДТП на российских дорогах и пришел к неутешительным выводам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ъ».

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Так, после введения санкций и запрета проезда в Европу, российские дальнобойщики поехали в сторону юго-востока и востока. Однако дороги за Уралом оказались не готовы к таким нагрузкам. Большегрузы устремились в Турцию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию, Китай. Правда, к ним оказалась не готова дорожная инфраструктура, а также увеличилось число ДТП.

К примеру, на трассе между Омском и Казахстаном количество ДТП выросло на 76%, между Читой и Хабаровском на 25%, Барнаулом и Казахстаном на 20%, на трассе от Новосибирска до Монголии количество аварий увеличилось на 9%. Увеличилось количество аварий с водителями-иностранцами: на Дальнем Востоке почти на 30%, на Урале на 27,8%, а в Сибири на 15%. При этом на трассах, ведущих в Европу, количество аварий снизилось в среднем на 17-23%.

Еще один риск ученые полиции видят в старении автопарка, продажи новых машин упали. К примеру, уже четверть легковых автомобилей старше 15 лет, мотоциклов 80%, грузовиков – 41%.

Дополнительным риском они называют ввоз иностранных поддержанных автомобилей в большей степени японских. В полиции уверены, что такие автомобили опасней в эксплуатации, потому как они праворульные. А чем старше машина, тем тяжелее авария.