В России появились новые Chevrolet Tracker

Дилеры привезли в Россию новые Chevrolet Tracker. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года без пробега просят от 2 260 000 рублей.

На продажу выставлены как кроссоверы с 1,0 литровым мотором (125 лошадиных сил) и шестидиапазонной автоматической трансмиссией, так и с двигателем 1,2 литра (132 л.с.). Привод один - передний. Заявленный дорожный просвет - 161 мм.

Среди опций одного из выставленных автомобилей можно выделить автоматический парковщик, климат-контроль, систему стабилизации, панорамную крышу, систему удержания в полосе, датчики дождя и света, контроль слепых зон, аудиосистему Bose, подогрев передних сидений, климат-контроль.

Tracker построен на бюджетной платформе GEM (Global Emerging Markets), которая предназначена для недорогих компактных автомобилей. По размерам кроссовер - одноклассник автомобилей Hyundai Creta и Renault Captur: длина - 4270 мм, колесная база - 2570 мм.