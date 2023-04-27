$81.63+0.0890.14+0.11

В России появились новые Chevrolet Tracker

Дилеры привезли в Россию новые Chevrolet Tracker. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года без пробега просят от 2 260 000 рублей.

На продажу выставлены как кроссоверы с 1,0 литровым мотором (125 лошадиных сил) и шестидиапазонной автоматической трансмиссией, так и с двигателем 1,2 литра (132 л.с.). Привод один - передний. Заявленный дорожный просвет - 161 мм.

Среди опций одного из выставленных автомобилей можно выделить автоматический парковщик, климат-контроль, систему стабилизации, панорамную крышу, систему удержания в полосе, датчики дождя и света, контроль слепых зон, аудиосистему Bose, подогрев передних сидений, климат-контроль.

Tracker построен на бюджетной платформе GEM (Global Emerging Markets), которая предназначена для недорогих компактных автомобилей. По размерам кроссовер - одноклассник автомобилей Hyundai Creta и Renault Captur: длина - 4270 мм, колесная база - 2570 мм.

Ранее "РГ" сообщала, что в России появился Chevrolet Trax.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий