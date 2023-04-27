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37 минут назад

Toyota в 2022 финансовом году произвела и продала рекордное число автомобилей

Российская Газетаиещё 2

Концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino в 2022 финансовом году (1 апреля 2022-го - 31 марта 2023-го) произвели и продали по всему миру рекордное количество автомобилей. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг статистические данные концерна.

Toyota в 2022 году произвела и продала рекордное число автомобилей
Фото: Митя Алешковский/ТАССМитя Алешковский/ТАСС

Согласно этим данным, в минувшем финансовом году автоконцерн произвел 10,73 млн автомобилей, реализовав при этом по всему миру 10,56 млн авто. За год эти показатели выросли на 6,6% и 1,7% соответственно, став рекордными за все время существования группы компаний.

При этом, согласно опубликованным в начале года данным, Toyota в 2022 календарном году произвела и реализовала по всему миру 10,51 млн и 10,48 млн автомобилей соответственно, третий год подряд обогнав по продажам своего главного конкурента - автоконцерн Volkswagen, который за 12 месяцев 2022 года реализовал по всему миру только 8,26 млн автомобилей.

Toyota в течение 2022 года несколько раз фиксировала рекордные показатели производства и продаж по итогам того или иного месяца. В компании отмечают положительные результаты благодаря восстановлению устойчивого спроса, в первую очередь в Северной Америке. Положительный эффект также оказало улучшение ситуации с дефицитом запчастей.

Toyota и Volkswagen на протяжении последних лет ведут борьбу за лидерство по продажам автомобилей в мире. В 2020 году Toyota после четырехлетнего перерыва вернула себе первенство по этому показателю, с тех пор разрыв между автогигантами рос ежегодно.

Автоновости,Daihatsu,Toyota,Volkswagen,
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