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СМИ: «Москвич» разрабатывает собственную некитайскую модель автомобиля

Российский автозавод «Москвич» занялся разработкой новой модели автомобиля. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».

Это кроссовер, длина которого составляет 4400 мм, высота - 1660 мм, ширина - 1850 мм. Среди особенностей машины - покатая крыша, тонкие L-образные фары, утопленные дверные ручки, двухуровневая решетка радиатора. Кроме того, как стало известно, это будет электромобиль.

Также предприятие создает коммерческий квадроцикл, длина которого составит 3660 мм, высота - 1620 мм, ширина - 1700 мм.

Появление макетов на колесах ожидается к 1 июля 2023 года. Однако интерьер пока еще к тому моменту не представят.

Ранее завод «Москвич» объявил о запуске главного конвейера. Автомобили раньше производили лишь с помощью постовой сборки. Теперь машины будут собирать на автоматизированной линии 480 м. Это дало возможность нарастить вдвое производительность цеха сборки. Кроме того, завод начал готовиться к началу мелкоузлового производства. Благодаря работе основного конвейера увеличится число операций на производстве.

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