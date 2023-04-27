Российский автозавод «Москвич» занялся разработкой новой модели автомобиля. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».

Это кроссовер, длина которого составляет 4400 мм, высота - 1660 мм, ширина - 1850 мм. Среди особенностей машины - покатая крыша, тонкие L-образные фары, утопленные дверные ручки, двухуровневая решетка радиатора. Кроме того, как стало известно, это будет электромобиль.

Также предприятие создает коммерческий квадроцикл, длина которого составит 3660 мм, высота - 1620 мм, ширина - 1700 мм.

Появление макетов на колесах ожидается к 1 июля 2023 года. Однако интерьер пока еще к тому моменту не представят.