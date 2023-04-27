$81.63+0.0890.14+0.11

Обновленный Dacia Duster 2024 с дизайном в стиле Bigster на первых фото с тестов

Румынский производитель Dacia продолжает работу над обновленной версией второго поколения своего многолетнего хита Duster. Фотошпионам удалось “засечь” рестайлинговый Dacia Duster 2024 где-то на дорогах Европы в массивном камуфляжном обвесе. И производителю есть, что скрывать! Как ожидается, дизайнеры из Миовени серьезно преобразили дешевый SUV, наделив его современными и эмоциональными чертами концепта Dacia Bigster.

Обновленный в стиле Bigster Dacia Duster 2024 проходит тесты
© Allroader.ru

Даже несмотря на плотный камуфляж, очевидны большие перемены в носовой части. Кроссовер обзавелся узкой головной оптикой, примыкающей к прямоугольной прорези решетки радиатора, новым бампером с вертикальными воздухозаборниками и даже защитой днища (возможно, чисто-декоративной). При взгляде на кроссовер сбоку, в глаза бросаются трапецевидные колесные арки, пришедшие на смену круглым. У Dacia Duster 2024 атлетичные подштамповки на крыльях в стиле Bigster и более современная линия крыши.

В задней части у Duster 2024 также есть, на что обратить внимание. Над крышкой багажника красуется очень спортивный фигурный спойлер, а сама крышка, словно пазл, сочетается с компактными задними фонарями. Форма багажника прямоугольная – это очень практично для перевозки любых грузов. Кроссовер продолжат оснащать мощными рейлингами на крыше для установки различных дуг и кронштейнов.

Румынская компания подтвердила, что обновленный Dacia Duster построен на платформе CMF-B. Таким образом, можно заключить, что кроссовер получит модернизированные версии действующих силовых агрегатов: бензиновые 1.0 л TCe 90, 1.3 л TCe 130, 1.3 л TCe 150 и дизель 1.5 л Blue dCi 115. Новостей о возможном изчезновении дизеля из гаммы моторов пока не поступало.

Allroader.ru
Allroader.ru
Allroader.ru

Рестайлинговый Dacia Duster 2024 встанет на конвейер завода в Миовени в следующем году, а в 2025 году к нему присоединится серийное исполнение концепта Bigster – крупный кроссовер C-класса, который станет флагманом марки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий