Обновленный в стиле Bigster Dacia Duster 2024 проходит тесты

Румынский производитель Dacia продолжает работу над обновленной версией второго поколения своего многолетнего хита Duster. Фотошпионам удалось “засечь” рестайлинговый Dacia Duster 2024 где-то на дорогах Европы в массивном камуфляжном обвесе. И производителю есть, что скрывать! Как ожидается, дизайнеры из Миовени серьезно преобразили дешевый SUV, наделив его современными и эмоциональными чертами концепта Dacia Bigster.

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Даже несмотря на плотный камуфляж, очевидны большие перемены в носовой части. Кроссовер обзавелся узкой головной оптикой, примыкающей к прямоугольной прорези решетки радиатора, новым бампером с вертикальными воздухозаборниками и даже защитой днища (возможно, чисто-декоративной). При взгляде на кроссовер сбоку, в глаза бросаются трапецевидные колесные арки, пришедшие на смену круглым. У Dacia Duster 2024 атлетичные подштамповки на крыльях в стиле Bigster и более современная линия крыши.

В задней части у Duster 2024 также есть, на что обратить внимание. Над крышкой багажника красуется очень спортивный фигурный спойлер, а сама крышка, словно пазл, сочетается с компактными задними фонарями. Форма багажника прямоугольная – это очень практично для перевозки любых грузов. Кроссовер продолжат оснащать мощными рейлингами на крыше для установки различных дуг и кронштейнов.

Румынская компания подтвердила, что обновленный Dacia Duster построен на платформе CMF-B. Таким образом, можно заключить, что кроссовер получит модернизированные версии действующих силовых агрегатов: бензиновые 1.0 л TCe 90, 1.3 л TCe 130, 1.3 л TCe 150 и дизель 1.5 л Blue dCi 115. Новостей о возможном изчезновении дизеля из гаммы моторов пока не поступало.

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