$81.56-0.0790.20+0.06

Рост числа ДТП в России объяснили санкциями

Аварийность на российских дорогах увеличилась из-за международных санкций. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщил, что количество ДТП напрямую связано с дефицитом новых машин, а также устаревшим автопарком. По мнению экспертов, нынешняя экономическая ситуация, как и проблемы с поставками автомобилей, оказывают негативное влияние на состояние безопасности дорожного движения и транспортную систему в целом.

Рост числа ДТП в России объяснили санкциями
© Motor.ru

По данным МВД, увеличение срока эксплуатации автомобилей приводит к более тяжелым последствиям во время аварий. Реже всего участвуют в ДТП транспортные средства, возраст которых составляет до пяти лет. На фоне устаревания отечественного автопарка и дефицита новых иномарок, эксперты отметили рост количества аварий.

В России зафиксировали прирост количества машин, ввозимых из Японии и азиатских стран. Основной объем составляют автомобили Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki. Причем многие из моделей имеют правое расположение руля. По данным МВД, количество аварий с такими машинами составляет более 11 процентов от общего числа зарегистрированных ДТП. При этом транспортный риск данных автомобилей оказался в два раза выше, чем у леворульных машин.

В середине марта количество смертельных аварий в России связали с отремонтированными дорогами. По мнению специалистов, восстановленные трассы провоцируют водителей на скоростную езду.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий