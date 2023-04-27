Рост числа ДТП в России объяснили санкциями

Аварийность на российских дорогах увеличилась из-за международных санкций. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщил, что количество ДТП напрямую связано с дефицитом новых машин, а также устаревшим автопарком. По мнению экспертов, нынешняя экономическая ситуация, как и проблемы с поставками автомобилей, оказывают негативное влияние на состояние безопасности дорожного движения и транспортную систему в целом.

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По данным МВД, увеличение срока эксплуатации автомобилей приводит к более тяжелым последствиям во время аварий. Реже всего участвуют в ДТП транспортные средства, возраст которых составляет до пяти лет. На фоне устаревания отечественного автопарка и дефицита новых иномарок, эксперты отметили рост количества аварий.

В России зафиксировали прирост количества машин, ввозимых из Японии и азиатских стран. Основной объем составляют автомобили Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki. Причем многие из моделей имеют правое расположение руля. По данным МВД, количество аварий с такими машинами составляет более 11 процентов от общего числа зарегистрированных ДТП. При этом транспортный риск данных автомобилей оказался в два раза выше, чем у леворульных машин.