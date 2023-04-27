Hyundai планирует продать заводы в России

СМИ: Hyundai продаст заводы в России казахстанской компании
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка. Об этом сообщает телеканал MBC.
Отмечается, что в настоящее время компания ждет вердикта со стороны властей России. Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Вместе с тем информацию о принятии соответствующего решения не подтвердила сама компания. Там отметили, что дискуссии о продаже, «действительно, имеют место», однако «ничего не было решено».
Точная сумма сделки не называется. Вместе с тем канал предположил, что ущерб Hyundai Motor в связи с масштабом инвестиций будет значительным.
Весной 2022 года автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге принял решение остановить выпуск автомобилей в связи с трудностями с поставками комплектующих.
Ранее портал Carscoops сообщил, что Hyundai и Kia приняли решение отозвать в США 571 467 автомобилей в связи с риском возгорания.