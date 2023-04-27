Hyundai планирует продать заводы в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка. Об этом сообщает телеканал MBC.

Отмечается, что в настоящее время компания ждет вердикта со стороны властей России. Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Вместе с тем информацию о принятии соответствующего решения не подтвердила сама компания. Там отметили, что дискуссии о продаже, «действительно, имеют место», однако «ничего не было решено».

Точная сумма сделки не называется. Вместе с тем канал предположил, что ущерб Hyundai Motor в связи с масштабом инвестиций будет значительным.

Весной 2022 года автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге принял решение остановить выпуск автомобилей в связи с трудностями с поставками комплектующих.