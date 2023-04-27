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FAW выводит на российский рынок кроссовер Т99

Компания FAW начнет продажи в России нового кроссовера FAW Bestune T99 в конце июня - начале июля 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету". Цены и комплектации будут объявлены позже.

FAW выводит на российский рынок кроссовер Т99
© Пресс-служба FAW

В Китае продажи FAW Bestune Т99 стартовали в сентябре 2019 года. Среднеразмерный кроссовер D-класса (класс SUV-D) имеет передний привод, оснащается турбированным 2-литровым бензиновым двигателем CA4GC20TD-32 мощностью 224 л.с. (165 кВт) и крутящим моментом 340 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном режиме - 7,9 л. на 100 км, разгон до 100 км/ч - за 8,6 секунд.

Габариты Т99 (длина, ширина, высота) - 4800 х 1915 х 1685 мм, колесная база - 2870 мм, объем бака - 60 л. Различные комплектации автомобиля предполагают наличие таких опций, как датчик света и дождя, подушки безопасности, светодиодные фары спереди и сзади, кожаный салон, бесключевой доступ, круиз-контроль.

Пресс-служба FAW

FAW Bestune T99 станет четвертой моделью марки, официально представленной в России, в дополнение к кроссоверам Bestune T77 и Т55, а также лифтбеку Bestune В70.

Пресс-служба FAW

"Целевая аудитория Bestune T99 - это семейные мужчины с хорошим уровнем дохода, которые, как правило, имеют одного или несколько детей, любят путешествовать и отдыхать за городом и не готовы при выборе машины жертвовать качеством, комфортом, безопасностью, технологичностью и другими потребительскими свойствами автомобиля, - рассказал Сергей Ворновский, директор по продажам и техническому обслуживанию "ФАВ-Восточная Европа". - Уже по итогам марта текущего года объем реализации автомобилей FAW на российском рынке вырос на 94% по сравнению аналогичным периодом 2022-го. С расширением модельного ряда компания планирует наращивать продажи в РФ".

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