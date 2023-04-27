FAW выводит на российский рынок кроссовер Т99

"Целевая аудитория Bestune T99 - это семейные мужчины с хорошим уровнем дохода, которые, как правило, имеют одного или несколько детей, любят путешествовать и отдыхать за городом и не готовы при выборе машины жертвовать качеством, комфортом, безопасностью, технологичностью и другими потребительскими свойствами автомобиля, - рассказал Сергей Ворновский, директор по продажам и техническому обслуживанию "ФАВ-Восточная Европа". - Уже по итогам марта текущего года объем реализации автомобилей FAW на российском рынке вырос на 94% по сравнению аналогичным периодом 2022-го. С расширением модельного ряда компания планирует наращивать продажи в РФ".