Производство легковых автомобилей в России сократилось в 2,8 раза

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики РФ, за первый квартал 2023 года с конвейеров российских автозаводов сошло 86,4 тысячи легковушек, что на 64,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Так, в марте было собрано 32,6 тысячи легковых машин (-20,3 процента) и столько же в феврале.

© Завод «Москвич»

На сегодняшний день легковые автомобили производят АвтоВАЗ, «Автотор» (там организована сборка моделей трех китайских марок), УАЗ, Haval в Тульской области, а также «Москвич» в столице и «Моторинвест» в Липецкой области (выпускает Evolute). Уже летом должен заработать бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге — там усилиями АвтоВАЗа наладят сборку китайских автомобилей под маркой Lada, один из которых уже представлен, это Lada X-cross 5 на базе FAW Bestune T77.

Видео дня

В течение 2023 года может возобновить производство и бывший завод Mercedes-Benz, который в этом месяце был продан дилерскому холдингу «Автодом». Там будут выпускать премиальные китайские автомобили пока неназванной марки (или нескольких). Продажи ожидает и предприятие Volkswagen в Калужской области — сделка по переходу завода «Авилону» уже одобрена правительством. Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге в конце марта полностью перешел к ФГУП НАМИ, и в настоящее время рассматриваются варианты скорейшего возобновления сборки машин — в будущем там «пропишется» отечественный электрокар E-Neva.

К перезапуску готовят и бывший завод Mazda во Владивостоке — еще в конце прошлого года японский автопроизводитель передал свою долю в совместном предприятии российскому партнеру, компании «Соллерс». Согласно планам, выпуск автомобилей на дальневосточном заводе возобновится в августе 2023 года, а помогут в этом партнеры из дружественных стран. Какие именно, пока неизвестно.