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Производство автомобилей "Москвич 6" начнется в июле-августе

Сборка автомобилей "Москвич 6" начнется в июле-августе, сообщил ТАСС гендиректор автозавода "Москвич" Дмитрий Пронин.

Производство автомобилей "Москвич 6" начнется в июле-августе
© Сергей Михеев/ РГ

"Июль-август сборка, сентябрь - начало продаж", - сказал он.

Напомним, "Москвич 6" был представлен в начале апреля. Цены и технические характеристики машины пообещали опубликовать ближе к старту продаж.

Уже известно, что "Москвич 6" оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, автоматическим складыванием боковых зеркал, камерой 360 и электроприводом двери багажника.

По предварительной информации, под капотом модели расположится 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор на 190 л.с. и 280 Нм. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым "роботом". Привод - передний.

Обозреватель портала "Дром" Сергей Арбузов ранее рассказал "Российской газете", сколько примерно может стоить автомобиль.

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