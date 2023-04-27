Новым BMW i5 можно будет управлять взглядом
Компания BMW опубликовала новые фотографии прототипов электрического седана i5, демонстрирующие необычную функцию, которая будет включена в пакет помощи водителю. Об этом пишет Auto.ru.
Так, i5 будет оснащен камерой, которая отслеживает взгляд водителя, позволяя ему управлять некоторыми функциями «автопилота» глазами. Система Highway Assistant также будет включать в себя высокоточные датчики, обновленное программное обеспечение и другое оборудование.
Опциональная функция позволит водителям убрать руки с руля в определенных дорожных условиях на скорости до 130 км/ч. i5 также будет иметь внутреннюю камеру, которая отслеживает направление взгляда водителя, позволяя ему отдавать команды автомобилю, глядя в соответствующее боковое зеркало.
Новый пакет помощи водителю будет доступен для всех версий нового BMW 5 серии, включая электрические модели. i5 также будет поставляться со специально настроенной адаптивной подвеской в топовой версии M60 xDrive.
Ранее компания сообщала, что презентует новое поколение 5 серии 24 мая. Представлено будет сразу в несколько вариантов, в том числе электрический. Заднеприводная модель будет оснащена одним двигателем на 340 л.с., а M60 xDrive – двумя общей отдачей около 600 л.с.