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Новым BMW i5 можно будет управлять взглядом

Компания BMW опубликовала новые фотографии прототипов электрического седана i5, демонстрирующие необычную функцию, которая будет включена в пакет помощи водителю. Об этом пишет Auto.ru.

Новым BMW i5 можно будет управлять взглядом
© BMW

Так, i5 будет оснащен камерой, которая отслеживает взгляд водителя, позволяя ему управлять некоторыми функциями «автопилота» глазами. Система Highway Assistant также будет включать в себя высокоточные датчики, обновленное программное обеспечение и другое оборудование.

BMW

Опциональная функция позволит водителям убрать руки с руля в определенных дорожных условиях на скорости до 130 км/ч. i5 также будет иметь внутреннюю камеру, которая отслеживает направление взгляда водителя, позволяя ему отдавать команды автомобилю, глядя в соответствующее боковое зеркало.

Новый пакет помощи водителю будет доступен для всех версий нового BMW 5 серии, включая электрические модели. i5 также будет поставляться со специально настроенной адаптивной подвеской в топовой версии M60 xDrive.

BMW

Ранее компания сообщала, что презентует новое поколение 5 серии 24 мая. Представлено будет сразу в несколько вариантов, в том числе электрический. Заднеприводная модель будет оснащена одним двигателем на 340 л.с., а M60 xDrive – двумя общей отдачей около 600 л.с.

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