Совфед выступил за ужесточение санкций для страховщиков

Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил за ужесточение ответственности для страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, которое было адресовано помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

В документе отмечается, что ОСАГО является обязательным страхованием. В этой связи, как уточняется, нужно повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний.

Комитет СФ считает необходимым внедрить механизм, при котором на соответствующем ресурсе будет отражена дата подачи заявления на получение полиса ОСАГО с целью отслеживания сроков и результатов реакции страховых компаний на указанное заявление.

При уклонении от заключения договора ОСАГО в России ужесточат ответственность «вплоть до ограничения действия лицензии на страхование или приостановления действия лицензии на определенный срок».

В настоящее время должностные лица за такое нарушение должны выплачивать штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.