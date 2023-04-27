Ford Mustang Mach-E GT научили имитировать звук топливных спорткаров

Фирма Shelby представила свой первый электромобиль. Выпуск Shelby Mustang Mach-E GT приурочен к столетнему юбилею Кэрролла Шелби. Технически это обычный кроссовер, только с облегченными компонентами и заниженной подвеской. Такие машины, а точнее, пакеты доработок, предложат в Европе по цене 24 900 евро. Каждый электрокар также получит систему Active Performance Sound, которая имитирует звук топливных машин с выпускными магистралями Borla.

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Компания Shelby American решила отпраздновать столетний юбилей Кэрролла Шелби выпуском своего первого электромобиля — Shelby Mustang Mach-E GT. Точнее, это даже не машина, а пакет доработок. Предлагать его будут только в Европе, поскольку продажи электрокаров тут растут быстрее, чем в США. Всего выпустят 100 наборов для машин 2021—2023 модельного года. Цена — 24 900 евро, или 2,3 миллиона рублей, за каждый.

Motor.ru / Shelby American

В пакет, основанный на доработках Mustang Mach-E GT для прошлогодней SEMA, вошли углепластиковый капот и сплиттер, новые колеса, декоративные полосы на кузове, фирменные коврики, а также заниженная примерно на 25 миллиметров подвеска. Самая интересная деталь — это система Active Performance Sound. Она имитирует звук топливных машин с выпускными магистралями Borla, и Shelby выпала честь впервые использовать её на серийном электрокаре.

Motor.ru / Shelby American

Ультрареалистичный саундтрек — заслуга особого алгоритма и кастомных компонентов, в том числе 350-ваттного усилителя и процессора цифровой обработки сигналов. Система получает данные от CAN-шины и подстраивает звук под текущие параметры. По словам Borla, Active Performance Sound может сымитировать тихий «бубнеж» при малой нагрузке или на холостом ходу, превращая его в насыщенный по мере продавливании педали акселератора, например, на выходе из поворота.