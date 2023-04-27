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ТагАЗ возрождается. Известно, что будут выпускать на заводе в Таганроге

На ТагАЗе снова будут выпускать машины, однако это будут не легковые авто, а сельскохозяйственная и коммунальная техника. Запуск завода запланирован на текущий год.

На ТагАЗе снова будут выпускать машины
© Сергей Пивоваров / РИА Новости

На бывшем ТагАЗе будут выпускать кормоуборочные, почвообрабатывающие и зерноперерабатывающие машины, уточняет портал "Южный автомобиль". Для этого мощности автозавода будут модернизированы за счёт средств компании "Ростсельмаш". Размер инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.

В этом году завершатся пусконаладочные работы, а в 2024 году будет выпущена первая продукция. Новый завод позволит обеспечить рабочими местами примерно 1500 человек.

Что интересно, ТагАЗ вырос на базе "Таганрогского комбайнового завода" - в 1997 году началась модернизация мощностей и в 1998-м был освоен выпуск автомобилей марки Daewoo. Однако старт состоялся не в самое лучшее время - тяжёлый экономический кризис поставил завод на грань выживания. С переменным успехом на ТагАЗе выпускали модели марок Hyundai, Citroen, JAC, Chery/Vortex, SangYong (Tagaz Tager), а также несколько моделей собственной разработки - седан Vega, грузовичок Master и купе Aquila. Завод закрылся в 2014 году.

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