На ТагАЗе снова будут выпускать машины, однако это будут не легковые авто, а сельскохозяйственная и коммунальная техника. Запуск завода запланирован на текущий год.

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На бывшем ТагАЗе будут выпускать кормоуборочные, почвообрабатывающие и зерноперерабатывающие машины, уточняет портал "Южный автомобиль". Для этого мощности автозавода будут модернизированы за счёт средств компании "Ростсельмаш". Размер инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.

В этом году завершатся пусконаладочные работы, а в 2024 году будет выпущена первая продукция. Новый завод позволит обеспечить рабочими местами примерно 1500 человек.