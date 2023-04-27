Определен ТОП-5 самых продаваемых автоновинок в России в 2023 году

Эксперты редакции Carsweek изучили клиентский спрос на покупку автомашин без пробега по итогам первых трех месяцев прошлого и этого года. В итоге определены пять новых автомашин, которые раскупались лучше других.

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Лидером рейтинга оказался Chery Tiggo 4 Pro, который стали продавать в России с осени того года. За три месяца этого года стильный кроссовер разошёлся тиражом в 6 018 новых автомашин. Его оценили благодаря доступной стоимости от 1 млн 799 тысяч 900 рублей за стартовое исполнение с опциями подогрева для зимней эксплуатации.

На втором месте казался кроссовер Omoda C5. С января по март его купили 5 605 российских автолюбителей. Он доступен для покупки в двух исполнениях с системой полного привода. Базовая модель продается от 2 млн 189 тысяч 900 рублей.

В лидерскую тройку вошел люксовый паркетник Exeed LX с продажами 2 152 машин без пробега. Эта иномарка продается в РФ с весны того года. За год появились новые версии, в частности, с полным приводом. С середины весны его предлагают по цене от 2 млн 999 тысяч 900 рублей.

Далее в рейтинге указывается паркетник Haval Dargo, который начали продавать в РФ с лета того года.

В этом году за три месяца его купили 1 737 россиян. Эта иномарка идеальна для бездорожья. В базе он продается только с передним приводом. Более дорогие исполнения имеют полный привод. Дилеры продают этого «китайца» за 2 млн 699 тысяч рублей.

Завершает ТОП-5 Sollers Atlant из категории LCV. С января по март его купили 746 водителей. Оценили модель от 2 млн 684 тысяч рублей. На выбор представлены версии с двумя дизельными агрегатами. Иномарка отличается отличной маневренностью и хорошей шумоизоляцией.

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