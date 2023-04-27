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Появились шпионские снимки и видео нового Range Rover Sport

В сеть попали шпионские снимки нового Range Rover Sport от Land Rover. Как сообщает Motor Authority, производитель должен представить обновленный внедорожник 31 марта — в этот раз он будет иметь обозначение SV вместо SVR.

Издание отмечает, что предыдущий Range Rover Sport SVR представлял собой сочетание комфорта и ходовых качеств. Ожидается, что в новой версии автомобиля Land Rover лишь улучшит эти свойства.

На данный момент известно, что у обновленного внедорожника появятся дополнительные воздухозаборники в переднем бампере и диффузор с выхлопными патрубками сзади. Кроме того, заметны увеличенные тормозные диски и суппорты — теперь они почти полностью заполняют пространство колес.

Скриншот

Двигателем, скорее всего, станет 4,4-литровый мотор V-8 с двойным турбонаддувом от BMW. В обычном Range Rover Sport он развивает мощность 523 л.с. Предположительно, у обновленной версии мощность превысит 600 л.с. Для сравнения, 5,0-литровый V-8 с наддувом, использовавшийся в предыдущем Range Rover Sport SVR, выдавал 575 л.с. Также для автомобиля должны доработать трансмиссию, подвеску и стабилизатор поперечной устойчивости.

Стоимость автомобиля может превысить 143 тысячи долларов. Столько просил производитель за предыдущий Range Rover Sport SVR Ultimate Edition, специальную версию предыдущего поколения, представленную в 2021 году.

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