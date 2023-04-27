Hyundai обогнала Samsung в Южной Корее

Операционная прибыль Hyundai увеличилась на 86,3%. За первый квартал текущего года компании удалось продать почти 66 000 электромобилей, сообщает Carscoops.com.

Hyundai теперь является самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи. Производитель смог обогнать прежнего лидера - компанию Samsung.

Согласно отчету о доходах автопроизводителя, выручка возросла на 24,7% в сравнении с 2022 годом. Компания продала на 13,2% больше автомобилей по всему миру с января по март 2023 года, чем за аналогичный период пошлого года.

Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка. Отмечалось, что в настоящее время компания ждет вердикта со стороны властей России.