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58 минут назад

Hyundai стала самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи

Лера Букина

Операционная прибыль Hyundai увеличилась на 86,3%. За первый квартал текущего года компании удалось продать почти 66 000 электромобилей, сообщает Carscoops.com.

Hyundai обогнала Samsung в Южной Корее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Hyundai теперь является самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи. Производитель смог обогнать прежнего лидера - компанию Samsung.

Согласно отчету о доходах автопроизводителя, выручка возросла на 24,7% в сравнении с 2022 годом. Компания продала на 13,2% больше автомобилей по всему миру с января по март 2023 года, чем за аналогичный период пошлого года.

Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка. Отмечалось, что в настоящее время компания ждет вердикта со стороны властей России.

Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Вместе с тем информацию о принятии соответствующего решения не подтвердила сама компания. Там отметили, что дискуссии о продаже, «действительно, имеют место», однако «ничего не было решено».

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