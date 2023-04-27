В России поступил в продажу Volkswagen Golf 2023 года выпуска

Автодилеры в разных городах России предложили на продажу новые хетчбэки Volkswagen Golf восьмого поколения в различных модификациях, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин 2022 и 2023 года выпуска появились в классифайдах.

Так, дилер из Тюменской области предлагает хетчбэк Golf за 2,9 млн рублей. Другой продавец из Санкт-Петербурга оценил автомобиль в 3,4 млн рублей, указав, что он будет доставлен из Китая. Обе машины поставляются с мотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с., «роботом» DSG и передним приводом.

Новые Golf GTI с двухлитровыми 245-сильными моторами предлагают дилеры из Ставропольского края, минимальная стоимость машин 2022 года выпуска составляет 5,4 млн рублей. В Приморском крае и Амурской области доступны аналогичные хетчбэки по цене от 4,2 млн рублей.

Самые мощные Golf в модификации R (2022 год) продает дилер из Ставропольского края. Такие хетчбэки оснащены мотором объемом 2,0 л (320 л.с.) и полным приводом. Цена — от 7,5 млн рублей.

Газета.Ru