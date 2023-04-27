Volvo остановила продажи EX90 из-за высокого спроса

Из-за высокого спроса Volvo остановила продажи электрического кроссовера EX90.

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И это несмотря на то, что производство модели начнется только осенью, а первые поставки — в начале 2024 года. Вдобавок шведская марка анонсировала новинку — компактный кроссовер премиум-класса с привлекательной ценой и ориентацией на молодую аудиторию. Его покажут через несколько месяцев.

Спрос на электрический кроссовер EX90 превзошел самые смелые ожидания, сообщает Volvo. Прием заказов на первую партию автомобилей закрыт, но возобновить продажи обещают довольно скоро. В родной Швеции EX90 стоит около 1,1 миллиона крон, или 8,7 миллиона рублей. Это на 190 тысяч (1,5 млн рублей) дороже гибрида XC90 Recharge. Выпускать EX90 будут в США и Китае. Производство стартует осенью этого года, ну первые поставки запланированы на начало 2024-го.

Вообще, 2023-й станет ещё одним поворотным годом для Volvo. Уже через несколько месяцев компания покажет компактный электрический кроссовер, с которым хочет охватить новую возрастную категорию покупателей. Скорее всего, речь идет о молодежи, потому что одним из конкурентных преимуществ новинки станет цена. Сформированная к концу года электрическая линейка позволит Volvo присутствовать во всех сегментах — от начального премиума до «люкса».