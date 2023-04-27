В Китае BYD Seagull может стать новым бестселлером среди электрокаров

В Китае стартовали продажи компактного городского электрокара BYD Seagull. Цена сопоставима с легковой машиной с ДВС, при этом, как говорят те, кто успел провести тест-драйв, электрокар "рулится" интереснее и в плане ускорения намного впереди. Эксперты прогнозируют, что Seagull может стать самым продаваемым электрокаром КНР уже через полгода.

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BYD Seagull построен на платформе BYD 3.0. В движение электрокар приводит один мотор на задней оси мощностью 74 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет 30 или 38,9 кВт•ч, запас хода - 305 и 405 км соответственно.

Длина BYD Seagull составляет 3780 мм, размер колёсной базы сопоставим с Lada Granta - 2500 мм.

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BYD Seagull представлен в трёх комплектациях по цене от 73 800 до 89 800 юаней (868 000 - 1 056 000 рублей). Во всех версиях автомобиль оснащается 5-дюймовой приборной панелью, мультимедиа с поворотным экраном диагональю 10,1 дюйма, подушками и занавесками безопасности, системой камер кругового обзора, круиз-контролем (не адаптивным), кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой и многим другим.

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В топовых версиях увеличено количество эйрбегов, размер дисков, добавлена электрическая регулировка кресла водителя, светодиодные фары и возможность заказать адаптивный круиз-контроль, а также ряд других электронных ассистентов.