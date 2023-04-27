Китайская компания Haval представит на российском рынке новый кроссовер M6 летом 2023 года, сообщил автопроизводитель. Новинка будет доступна с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм) и двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатая механика и 7-диапазонный «робот».

В список ассистентов вошли система помощи при торможении, система помощи при экстренном торможении и другие. Объем багажника составляет 808 литров (1550 л при сложенном втором ряде). Отмечается, что для эксплуатации в российских условиях Haval M6 оснастили передними сиденьями с подогревом, а основные элементы кузова и колесные арки обработаны антикоррозийной краской.