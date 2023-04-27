Alfa Romeo обещает электрический аналог MiTo в 2024 году

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo некоторое время назад уже имел своего представителя в сегменте B. Как сообщает издание SPEEDME.RU, это была модель MiTo, которая совсем недолго присутствовала на рынке из-за невысоких продаж.

© Моя Москва.онлайн

Новое руководство бренда намерено выпустить электрический автомобиль, который станет своего рода преемником названного выше трехдверного хэтчбека. Ожидается, что электрокар появится уже в следующем году и он будет иметь сдержанные пропорции.