Alfa Romeo обещает электрический аналог MiTo в 2024 году
Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo некоторое время назад уже имел своего представителя в сегменте B. Как сообщает издание SPEEDME.RU, это была модель MiTo, которая совсем недолго присутствовала на рынке из-за невысоких продаж.
Новое руководство бренда намерено выпустить электрический автомобиль, который станет своего рода преемником названного выше трехдверного хэтчбека. Ожидается, что электрокар появится уже в следующем году и он будет иметь сдержанные пропорции.
Что касается оформления интерьера, то его Alfa Romeo до сих пор держит в секрете. Однако поклонникам марки обещают, что он будет таким же спортивным, как и экстерьер.