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Alfa Romeo обещает электрический аналог MiTo в 2024 году

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo некоторое время назад уже имел своего представителя в сегменте B. Как сообщает издание SPEEDME.RU, это была модель MiTo, которая совсем недолго присутствовала на рынке из-за невысоких продаж.

Alfa Romeo обещает электрический аналог MiTo в 2024 году
© Моя Москва.онлайн

Новое руководство бренда намерено выпустить электрический автомобиль, который станет своего рода преемником названного выше трехдверного хэтчбека. Ожидается, что электрокар появится уже в следующем году и он будет иметь сдержанные пропорции.

Что касается оформления интерьера, то его Alfa Romeo до сих пор держит в секрете. Однако поклонникам марки обещают, что он будет таким же спортивным, как и экстерьер.

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