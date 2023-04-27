С начала года доля подержанных китайских электрокаров в РФ выросла втрое

«Авто.ру»: доля подержанных китайских электромобилей в РФ выросла в три раза с начала года
Доля китайских электромобилей с пробегом на авторынке РФ выросла почти в три раза с начала 2023 года -– с 7% до 20%. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру» (есть у «Газеты.Ru»).
«Аналитики «Авто.ру» зафиксировали, что сейчас 20% объявлений о продаже подержанных электромобилей в сервисе приходится на китайские машины. В то время как в начале 2023 года доля была более чем в два раза меньше и составляла 7%», — говорится в исследовании.
Также, отмечается, что 25% предложений занимают немецкие электромобили с пробегом, их доля с начала года остается неизменной. Еще 26% сейчас приходится на американские и 24% — на японские, что немного меньше январских показателей.
Отмечается, что среди новых электрокаров, которые продаются на «Авто.ру», доля китайских также увеличилась с 19% до 34%.